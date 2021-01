Reina: «Le porte sono sempre aperte, non lascerò mai la Nazionale prima che lei lasci me»

Pepe Reina ha parlato ai microfoni di Radio Marca: queste le parole del portiere spagnolo su un suo possibile ritorno in Nazionale

Pepe Reina ha parlato ai microfoni di Radio Marca: queste le sue parole su un possibile ritorno in Nazionale.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

NAZIONALE – «La fortuna che ha Luis Enrique è quella di poter scegliere tra portieri molto validi e sicuramente ne sceglierà uno per dargli continuità ai prossimi Europei. Il livello è comunque alto in Spagna, qualunque sia la scelta. Bisogna lasciarlo tranquillo. Le porte sono sempre aperte, non lascerò mai la Nazionale prima che lei lasci me. Adesso è difficile perché c’è gente più giovane e molto forte».