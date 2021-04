Reina ricorda Daniel Guerini: «Questa è per te» – FOTO

Pepe Reina ha voluto dedicare la vittoria ottenuta oggi contro lo Spezia a Daniel Guerini: le parole del portiere spagnolo

La sfida contro lo Spezia, disputatasi oggi allo stadio Olimpico, è stata però caratterizzata anche dal ricordo di Daniel Guerini, il giocatore della Primavera scomparso a causa di un incidente stradale.

Ed ecco che l’estremo difensore della Lazio Pepe Reina ha voluto dedicare proprio a lui i tre punti conquistati oggi. Queste le sue parole in un post pubblicato sul suo profilo Instagram: «Questa è per te Guero. Non molliamo. Vittoria importante. Buona Pasqua a tutti».