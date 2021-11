Parate Reina: numeri rivedibili, si scalda Strakosha?

Il rapporto di Reina tra numero di tiri subiti parate fatte e conseguenti gol incassati non convince, pronto Strakosha?

Torna il dubbio tra i pali per la Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, in Serie A sinora Reina ha giocato a tempo pieno: in 14 giornate ha incassato 25 gol subendo 55 tiri nello specchio. Di questo, il rapporto tra tiri subiti e parate (30) è pari al 54,5%. Questo dato è il più basso tra i venti portieri titolari del campionato o che abbiano giocato più di 3 partite.

Il classe ’82 potrebbe lasciare il posto a Strakosha sembra aver dimenticato l’errore contro il Galatasaray ed è pronto. L’albanese è in scadenza e spera ancora in una chance anche in campionato.