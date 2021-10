Reina: «Cerchiamo riscatto, siamo fiduciosi». Il portiere biancoceleste ha parlato prima di Lazio-Fiorentina

Nel pre-partita di Lazio-Fiorentina, il portiere biancoceleste Pepe Reina ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue parole, riportate dal sito ufficiale del club:

«Vogliamo tornare in campo al più presto per cercare il riscatto e la rivincita. Non vediamo l’ora di iniziare. La Fiorentina è una squadra complicata ed in salute che sta facendo molto bene. Ha un grande allenatore e degli ottimi giocatori, è un avversario difficile per tutte le squadre, specialmente in trasferta. Noi siamo fiduciosi di fare una grande partita con i tifosi al nostro fianco. Speriamo di conquistare i tre punti. Mi auguro di mantenere la porta inviolata, ma l’importante è che la squadra vinca».