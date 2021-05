Reina: «Scegliere la Lazio? Una sfida bellissima, sono contento»

Reina ha ripercorso le tappe più significative della sua carriera, in una lunga intervista per Tell Me: ecco le sue parole

Pepe Reina si è raccontato a cuore aperto. Una lunga intervista per le telecamere di Lazio Style Channel, all’interno della trasmissione ‘Tell Me’ in cui ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera, fino all’arrivo alla Lazio.

«È stato un momento importante, arrivavo in una grande squadra che lottava per i vertici alti della classifica. Alla mia età, continuare a reggere a quel livello è stata una soddisfazione. Oggi posso dire che sia stata una sfida bellissima, sono molto contento. Sono stato acquistato per far crescere Tommy (Strakosha, ndr) e per dare una mano a tutto lo spogliatoio, anche fuori dal campo. Di mettere le mie avventure a loro disposizione. Le cose sono andate diversamente rispetto all’inizio. Loro sono giocatori aperti a crescere, a farsi consigliare e questo è importante».



