Reina guarda avanti: «Su la testa! Abbiamo voglia di rivincita già domenica»

Pepe Reina ha postato una foto su Instagram dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia: il messaggio del portiere della Lazio

Pepe Reina mette alle spalle l’eliminazione dalla Coppa Italia e guarda avanti. Il portiere spagnolo ha postato una foto su Instagram con un messaggio ben preciso: rialziamo la testa e ripartiamo.

«Dispiaciuti per essere stati eliminati da questa competizione ma con voglia di rivincita già da domenica. Lecchiamoci le ferite e lavoriamo per migliorare sempre. Su la testa e sempre cazzuti in avanti. Non si molla mai!»