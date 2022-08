Reguilon Lazio, nuova pretendente in Serie A: ci pensa anche la Juventus

Calciomercato Lazio: i biancocelesti seguono con attenzione Reguilon, ma sul terzino ci sarebbe anche la Juventus

Pericolo italiano per la Lazio per quanto riguarda il possibile approdo in biancoceleste di Sergio Reguilon. Dall’Inghilterra rimbalza infatti la voce che vorrebbe la Juventus sulle tracce dello spagnolo, terzino sinistro in uscita dal Tottenham di Antonio Conte.

Dalle parti della Continassa, al momento, non si registrano riscontri sull’acquisto di un nuovo esterno.