Reggina, Il Ds Taibi smentisce: «Zarate non sarà dei nostri»

Le ultime voci di mercato vedrebbero un clamoroso ritorno di Zarate in Italia con la Reggina. Il Ds Taibi smentisce tutto

La Reggina ha saputo con largo anticipo che nella prossima stagione giocherà in Serie B. Il tempo rimanente all’inizio del prossimo campionato verrà utilizzato per rifare il look alla squadra.

Il Ds Taibi avrebbe piazzato già il primo colpo: si tratterebbe di Jeremy Menez che tornerebbe in Italia. Probabilmente potrebbe seguirlo Mauro Zarate, vecchia conoscenza della Serie A ultimamente coinvolto nella diatriba con Lotito. Il Direttore amaranto, in esclusiva a TuttomercatoWeb.com, ha smentito tutto: «Escludo che Zarate sarà dei nostri il prossimo anno».