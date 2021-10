La Lazio Primavera centra la seconda vittoria consecutiva sul campo della Reggina, bissando il successo in Coppa Italia

Come in Coppa Italia. La Lazio Primavera batte la Reggina per la seconda volta in stagione. Dopo il successo per 2-0 nel match di Coppa Italia, i biancocelesti replicano il successo in campionato, stavolta realizzando tre reti tra il primo e il secondo tempo.

Decisivi i gol al 23′ del primo tempo di Bertini e nella ripresa al 55′ di Mancino e al 65′ di Tare.

IL TABELLINO DEL MATCH

REGGINA-LAZIO 0-3

REGGINA (4-2-3-1): Ammirati; Foti, Bonsani, Vogliani, Musumeci; Kamberi, Spitale; Garau, Zucco, Pagni; Vendò A disp.: Tortorella, I. Pavia, Rao, Tersinio, L. Pavia, Diorum, Scolaro, Khadim, Rugnetta, Basile, Costantino, Carlucci All.: Francesco Ferrari

LAZIO (4-3-1-2): Moretti; Floriani Mussolini, Adeagbo, Ruggeri (50′ Santovito), De Santis; Coulibaly (78′ Muhammad), Bertini, Ferro; Shehu (71′ Ferrante); Tare (71′ Crespi), Mancino (78′ Troise) A disp.: Di Fusco, Furlanetto, Pollini, Migliorati, Adjaoudi All.: Alessandro Calori

MARCATORI: 23′ Bertini (L), 55′ Mancino (L), 65′ Tare (L)

ARBITRO: Andrea Calzavara (sez. di Varese)

ASSISTENTI: Allocco – Chichi

NOTE: Recupero: 1′ pt