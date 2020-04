Eredevise, stop definitivo in Olanda: niente scudetto, promozioni e retrocessioni

Eredivise, la decisione finale è arrivata per quanto riguarda il calcio olandese: stop definitivo alla stagione

L’Olanda segue il Belgio e dichiara lo stop definitivo a questa stagione. Questo è quanto emerso da da una riunione che c’è stata quest’oggi tra la KNVB e gli stessi club.

Nessun titolo assegnato, così come non ci saranno ne promozioni ne retrocessioni. Ajax e AZ hanno attualmente gli stessi punti in classifica ma in virtù di una migliore differenza reti i Lancieri sono direttamente qualificati alla fase a gironi della Champions 2020/21, mentre l’AZ partirà dal turno play-off. In Europa League, Feyenoord, PSV e Willem II. Manca solo il comunicato ufficiale, ma tutto ormai è stato deciso.