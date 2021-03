Recupero Lazio Torino: ecco la possibile data del match

Dopo il 3-0 a tavolino che è stato assegnato oggi, la squadra di Urbano Cairo presenterà con ogni probabilità ricorso.

Si gioca o non si gioca? Il dilemma è stato risolto solamente a poche ore dal fischi d’inizio, ma la questione tra Lazio e Torino non è certamente chiusa qui. La squadra granata presenterà ricorso, e allora la cosa potrebbe andare per le lunghe. Non è escluso infatti che il match possa essere recuperato.

Se l’ipotesi del recupero dovesse diventare una certezza, l’eliminazione dalla Champions League della Lazio potrebbe aprire uno slot per recuperare il match. Altrimenti il rischio è che il match possa giocarsi nelle ultime giornate di campionato, andando molto probabilmente a falsificare la classifica.