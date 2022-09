Rebus portieri: Provedel inamovibile, ma Maximiano deve essere rilanciato

Rebus portieri: Provedel impressiona tra i pali, ma Maximiano – investimento importante – deve essere rilanciato

In cinque minuti Maximiano ha bruciato la chance importante di prendersi la Lazio. Provedel d’altronde lo ha rimpiazzato mostrando una sicurezza che, tra i pali, mancava da tempo: protagonista di grandissime parate è diventato praticamente inamovibile.

Come rivela il Corriere dello Sport, Sarri aveva pensato di rilanciare il portoghese nella gara contro il Feyenoord, ma poi la scelta è caduta nuovamente su Ivan dal primo minuto. Adesso serve una decisione in vista della sfida di domani: Maximiano è un investimento della società (costato 10,7 milioni) prima o poi una nuova opportunità gli spetterà.

«Sarri non è ancora convinto di rilanciarlo, dovrebbe continuare con Provedel anche domani. Se a sorpresa deciderà di cambiare non sarà per motivi di utilità tecnica, ma di occorrenza gestionale e non è tipo». Si legge sul quotidiano.