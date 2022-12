Rebecca Corsi si presenta: «Sono a disposizione di tutti i club»

Rebecca Corsi, nuovo consigliere di Lega Serie A, ha parlato ai microfoni de La Nazione. Le sue dichiarazioni

Rebecca Corsi, nuovo consigliere di Lega Serie A, ha parlato ai microfoni de La Nazione. Le sue dichiarazioni.

CLUB – «Sono felice che le società abbiano pensato a me per questo incarico così importante. Forse qualcuno aveva altre preferenze ma io sono a disposizione della Lega intera».

DE LAURENTIIS – «Sinceramente non credo che fosse contrario, o comunque niente di personale. Fra noi c’è un rapporto di grande stima reciproca”. Poi sul fatto di essere una donna in un ruolo così importante: “Più volte ho detto che voglio essere giudicata come persona. Prima che uomini e donne, siamo persone. In Lega lavorerò per provare a migliorare il sistema calcio, ascoltando e mettendomi a disposizione di tutti».