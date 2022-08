Real Valladolid Lazio, TV e streaming: ecco dove vedere l’amichevole

Real Valladolid Lazio, TV e streaming: ecco dove seguire l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato

I giocatori della Lazio mettono benzina nelle gambe: dopo il test contro il Qatar, sono pronti per l’ultima amichevole di questa fase pre stagionale. L’appuntamento è fissato per sabato 6 alle ore 20, in Spagna, contro il il Real Valladolid.

Come sempre, la gara sarà trasmessa dal canale ufficiale Lazio Style Channel (233 di Sky) e contemporaneamente dalla piattaforma streaming di DAZN.