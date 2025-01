Real Sociedad, Oyarzabal: «È stata una giornata da dimenticare in cui non ha funzionato nulla»

Real Sociedad, le parole del giocatore al termine della partita contro la Lazio andata in scena all’Olimpico

Dopo la sconfitta contro la Lazio, il capitano della Real Sociedad Mikel Oyarzabal ha parlato ai microfoni di Movistar.

PAROLE– «È stata una giornata da dimenticare in cui non ha funzionato nulla. L’espulsione ha condizionato la partita, ma è stata una serata negativa in cui la Lazio è stata superiore. Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi, azzerare tutto e cercare di lasciarci alle spalle la sconfitta il prima possibile. Nel secondo tempo abbiamo dato il massimo, il gol è importante per la differenza reti. Il rosso a Muñoz? Il primo giallo era un fallo a centrocampo, credo che l’arbitro sia stato condizionato da un’ammonizione che aveva mostrato a un loro giocatore (Rovella, ndr) prima di quell’azione. Era evitabile. Il secondo è stato un intervento duro, gli errori e i successi nel calcio sono colpa di tutti. Dobbiamo dare risalto però al secondo tempo che abbiamo giocato, e scusarci con le persone che sono arrivate a Roma per sostenerci »