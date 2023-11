Real Madrid, un ex Lazio sarà il prossimo allenatore dei blancos: l’annuncio dei media spagnoli

Real Madrid, secondo quanto riportato dai media spagnoli un ex biancoceleste potrebbe sedere la prossima stagione sulla panchina madridista

Il presente per il Real Madrid si chiama Carlo Ancelotti, ma il club spagnolo si starebbe guardando intorno per il futuro della squadra madrilena. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, Perez avrebbe messo gli occhi su Scaloni per guidare il Real Madrid, il quale vorrebbe intraprendere una nuova esperienza sul campo in modo quotidiano e quindi alla guida di un club.

I giornali iberici proseguono aggiungendo che, l’attuale ct argentino siederebbe sulla panchina madridista se è solo se Ancelotti diventerà ct del Brasile.