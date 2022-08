Real Madrid, Ancelotti: «Sostituto Casemiro? Non ne abbiamo bisogno»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa sull’addio di Casemiro

Intervenuto in conferenza stampa verso il match col Celta Vigo, Carlo Ancelotti ha confermato la trattativa per il trasferimento di Casemiro al Manchester United. Dopo l’affare saltato per Rabiot, i Red Devils hanno così affondato il colpo per il brasiliano del Real Madrid. Nelle ultime ore erano circolate voci circa un possibile colpo per sostituire il brasiliano (alcuni avevano fatto il nome di Milinkovic-Savic) ma il tecnico è stato molto chiaro a riguardo.

PAROLE – «Ho parlato con Casemiro questa mattina, mi ha detto che vuole provare una nuova sfida. Io e il club lo capiamo, dobbiamo rispettare il suo desiderio visto tutto ciò che ha fatto e vinto qui. C’è una trattativa in corso, la sua volontà è andarsene. Se parte, abbiamo comunque le risorse per sostituirlo. I miei piani non cambieranno con la partenza di Casemiro dato che abbiamo Modrić, Kroos, Tchouaméni, Ceballos, Fede Valverde, Camavinga…Sei centrocampisti sono sufficienti per questa stagione. Sono molto, molto buoni».

.