Razzismo Lukaku, Locatelli sbotta: «I colpevoli vadano fuori dagli stadi»

Locatelli, il centrocampista sbotta sui social nei confronti dei tifosi che hanno fatto i cori razzisti contro Lukaku

Il finale di Juventus-Inter di ieri sera ha lasciato strascichi non indifferenti, in particolare i cori discriminatori nei confronti di Lukaku. In difesa del belga alla luce anche del comunicato della Juventus, interviene Locatelli: «Il razzismo è una follia. Basta non se ne può più. Fuori dagli stadi»