Ravezzani sulla penalizzazione inflitta alla Juve: «È un brutto spettacolo per la giustizia sportiva». Le parole del direttore di Telelombardia

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Le dichiarazioni del giornalista sui principali temi del momento:

Come giudica la nuova penalizzazione inflitta alla Juventus e l’intera vicenda che ha travolto il club a campionato in corso?

«I dieci punti sono stati una sentenza ponzio pilatesca per cercare di salvare capra e cavoli. C’è la brutta figura della giustizia sportiva e l’insensatezza della prima sentenza, il -15, e il tentativo di dare una parvenza di coerenza alla sentenza finale. È un brutto spettacolo per la giustizia sportiva, la Juve paga in misura abnorme rispetto ad altri club che sono ricorsi negli anni alla stessa tecnica contabile».

L’ultimo a parlarne è stato Mourinho: anche lei ritiene il campionato “falsato”?

«Sì, però viene citato solo da quelli che perdono. Chi vince il campionato o chi è in zona Champions non parla di campionato falsato. Mourinho e a volte anche Allegri, lo ha fatto una volta anche Inzaghi, utilizzano l’argomento solo a proprio uso e consumo. Se perdono il campionato falsato. Certo non ha contribuito a renderlo più regolare ma credo che certe sconfitte siano maturare indipendentemente dalla giustizia sportiva».

