Ravanelli su Milinkovic: «Fa un errore gravissimo ad andare in Arabia secondo me»

Ravanelli, l’ex attaccante ai microfoni di Tvplay esprime il proprio parere riguardo l’accostamento del serbo in Arabia

A far discutere in queste ultime ore è la trattativa che vedrebbe protagonista Milinkovic-Savic, il quale viene accostato con insistenza verso l’Al-Hilal. Ad esprimere il suo parere a riguardo ci pensa Fabrizio Ravanelli

ERRORE GRAVISSIMO – Milinkovic Savic fa un grandissimo errore. Io poi parlo per esperienza personale. Nell’apice della carriera mi sono fidato e ho scelto Middlesbrough. Secondo me fa un buco nell’acqua, al di là del fatto che ne uscirà ricco. Fa un errore grandissimo, con le sue qualità deve giocare con squadre importanti. Non può pensare di andare in Arabia. Io parlo per esperienza…tornassi indietro conterei sino a 10 prima di lasciare la Juventus. Credo che se accettasse farebbe un grandissimo errore”. Io avevo 27 anni quando andai via dalla Juventus. Ero nel pieno della condizione. Son quei 4-5 anni, dal 27 ai 32, dove un giocatore raggiunge l’apice. Venivo da due anni dove segnavo tantissimi gol. Quando sono andato via dalla Juventus 4 anni dopo ho fatto tantissimi gol.

La Juventus aveva fatto una rivoluzione. Ha iniziato ad interpretare una gestione diversa. Ho accettato quella situazione perché preso dal nervosismo per il fatto che avessero pensato di vendermi. Poi ho capito che era una situazione societaria. Pensavo quel calcio potesse diventare il migliore d’Europa, e non mi ero sbagliato su questo. Alla Juventus avevo raggiunto tutti gli obbiettivi. Ma Milinkovic Savic a 28 anni penso sia ancora in grado di giocare dove può crescere. Per il futuro avrebbe sicuramente la possibilità di vivere tranquillamente. Potrebbe andare successivamente in Arabia. Ho visto che molti non sono andati. La gloria di giocare in una grande squadra ti ripaga di tanti sacrifici e del gap economico. Secondo me fa un errore

Per la Juventus credo Milinkovic Savic fosse un obbiettivo importante. Io ci speravo. Ma penso che ora la priorità sia pensare al mercato in uscita prima di prendere qualcuno. Se non si vende si fa fatica a prendere qualcuno. La prima cosa penso sia cedere quei 4-5 giocatori che non rientrano nella programmazione della Juventus. Milinkovic Savic sarebbe stato un giocatore incredibile per la Juventus. Fisicamente è devastante ed è completo. E’ un giocatore che ti può far cambiare diverse partite. Può fare tutto. Mi sorprende come molte squadre non siano andati prima su di lui. Non riesco a capire come mai