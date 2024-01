Ravanelli si sbilancia: «Ecco quale sarà la finale di Supercoppa Italiana»

Ravanelli, l’ex calciatore rilascia alcune dichiarazioni parlando della Supercoppa Italiana che prenderà il via domani

Intervenuto ai microfoni di Tvplay, Fabrizio Ravanelli si esprime cosi riguardo la Supercoppa Italiana che prenderà il via domani e che comprende anche la Lazio

FINAL FOUR – Final Four in Arabia? Non mi piace, doveva essere fatta in Italia. Sarebbe stato bello riempire gli stadi qua: al di là dell’aspetto economico questa decisione è un autogol. Sarri è sempre molto spiccio e ha le sue idee. Vedo che tanti giocatori vogliono già tornare indietro dall’Arabia quindi non so quanto questa situazione possa durare a lungo. Nel nostro calcio c’è tanta passione, mentre lì tutto questo manca: non penso che sarà un movimento che avrà futuro

INTER-LAZIO Inter-Lazio sarà molto bella e tutto dipenderà dalla presenza di Luis Alberto. Senza di lui i biancocelesti hanno difficoltà a creare giocate di qualità. Domani sarà una partita diversa da quella del campionato. L’Inter mi sembra che col Monza si sia ricaricata a livello fisico dopo una flessione. La finale per me sarà Inter-Fiorentina, perché il Napoli sta vivendo un momento difficile e di estrema fragilità. Fiorentina? Se gioca in maniera diversa rispetto ai precedenti con l’Inter non è così scontato che perda