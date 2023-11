Ravanelli: «La mia Lazio era fortissima e costruita per vincere tutto, per sempre nel cuore». Le parole dell’ex attaccante biancoceleste

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Lazio, ha parlato in un’intervista a Il Cuoio.

Le sue parole: «Della Lazio conservo davvero un gran bel ricordo. Fa parte del mio cuore e resterà per sempre una squadra alla quale rimarrò legato. Per me è stata come una seconda casa. Quella Lazio era fortissima costruita per vincere tutto. Scudetto del 2000? Il titolo, arrivò in modo incredibile, quando molti non ci credevano più. Il centenario? Un insieme di emozioni incredibile. Il centenario, lo stadio pieno e il mio primo gol con la maglia della Lazio, la corsa sotto la Curva Nord».