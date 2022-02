ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Fabrizio Ravanelli ha commentato i numeri di Ciro Immobile con la maglia della Lazio, paragonandoli con quelli in Nazionale

Fabrizio Ravanelli – per Calciomercato.com – ha commentato il rendimento di Immobile alla Lazio, paragonandolo a quello con la Nazionale. Ecco le sue parole:

IMMOBILE – «Credo sia sotto gli occhi di tutti e parlano i risultati, nella Lazio è un giocatore inimitabile, stratosferico sotto tutti i punti di vista. È un realizzatore unico. Sfido qualsiasi altro attaccante a fare i suoi stessi gol. Allo stesso tempo è inconfutabile il fatto che si trovi bene solo alla Lazio, credo sia qualcosa che dia fastidio anche a lui. In Nazionale non riesce a rendere come in biancoceleste e quando è andato all’estero ha fallito. Questo sicuramente per lui è un tarlo, gli auguro, specialmente nelle prossime due partite con gli Azzurri, che possa trascinare l’Italia ai Mondiali con i suoi gol. Sarebbe una cosa bellissima, gliela auguro con tutto il cuore».

SARRI – «In certi periodi della stagione mi aspettavo una solidità difensiva migliore, però per il resto credo che Sarri stia mantenendo le premesse facendo ottime partite. Lui sta facendo un ottimo lavoro, va lasciato tranquillo perché sono convinto che riuscirà il prossimo anno a fare una stagione veramente importante. Quest’anno, a livello di mercato, la squadra era stata creata prima per Inzaghi con il 3-5-2. Sono convinto che la Lazio possa riuscire a lottare per la Champions fino alla fine»