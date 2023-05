Ravanelli elogia Sarri: «E’ riuscito a fare qualcosa di importante alla Lazio»

Ravanelli, l’ex attaccante di Lazio e Juve ha parlato ed elogiato Maurizio Sarri definendolo l’artefice della Champions biancoceleste

Ai microfoni di Tvplay ha parlato Fabrizio Ravanelli, il quale elogia Maurizio Sarri definendolo l’artefice del ritorno in Champions

PAROLE – Credo che Sarri sia un grandissimo allenatore, ho avuto modo di vederlo alla Juventus e per me come tecnico è riuscito a fare qualcosa di importante anche alla Lazio. Portare quella squadra a giocare da quattro a tre, con giocatori non predisposti magari anche a giocare in un modulo nuovo, era difficile. Ora però è una squadra che si riconosce, che in questo campionato è riuscito a fare tanto.

La società da quello che ho capito ha chiesto di arrivare in Champions League e ci sta riuscendo arrivando forse addirittura secondo. Lui ha cercato di puntare un po’ più sul campionato, dove c’è modo per un allenatore di lavorare e plasmare giocatori, e credo abbia fatto un lavoro incredibile. A Bergamo o a Napoli ha fatto partite fantastiche, dando lezioni di calcio. Deve migliorare il suo approccio alle conferenze stampa, il suo modo di comunicare. Però le sue squadre giocano veramente bene