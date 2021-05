Ravanelli: «Champions? Per la Lazio dipende tutto dal recupero col Toro»

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Lazio, ha parlato della corsa Champions dei biancocelesti ai microfoni di Sky Sport

Anche l’ex attaccante biancoceleste Fabrizio Ravanelli ha voluto parlare della corsa Champions della Lazio. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, uno degli eroi dello Scudetto del 2000 ha detto la sua sulla lotta per il quarto posto. Ecco le sue dichiarazioni.

«Per la Lazio molto dipenderà dal recupero con il Torino, perché i recuperi sono sempre delle partite strane. Abbiamo visto anche il Barcellona che ha perso in casa con il Granada. Quindi andare a giocare contro il Torino in piena lotta per non retrocedere potrebbe essere una gara non facile».