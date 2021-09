Raul Moro: «Ora testa all’Europa League» – FOTO

Raul Moro sembra voler già dimenticare la sconfitta di ieri e pensare all’avventura in Europa League: le sue parole

Un piccolo scampolo di partita e nulla più. Ieri Raul Moro non è stato protagonista in Milan-Lazio. Ed è per questo che il giovane pensa già a voltare pagina.

«Testa alta e sguardo fisso verso l’inizio dell’Europa League», questo quanto scritto dallo spagnolo sul su profilo Instagram. E chissà che per lui, contro il Galatasaray. non possa esserci l’esordio ufficiale dal primo minuto.