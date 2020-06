Lazio, Inzaghi promuove il baby Raul Moro con i grandi

Raul Moro, è lui il giocatore che mister Inzaghi ha deciso di promuovere tra i grandi in questo finale di stagione

Scuola Barcellona, 17 anni, qualche video che ha convinto la Lazio a portarlo a Roma e ora la prima squadra. Tutto questo è Raul Moro, spagnolo classe 2002, che è stato aggregato da mister Inzaghi insieme ai grandi per allungare la rosa in questo finale di stagione che sarà infuocato.

Come riporta Gianlucadimarzio.com la Lazio ha il suo nuovo Keita. Il dribbling è la sua specialità e con la Primavera ha fatto vedere grandi cose siglando 3 reti in 11 presenze. Il mister è rimasto colpito dalla sua tecnica e per questo ha deciso di promuoverlo insieme ai grandi.