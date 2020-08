Raul Moro: «I tifosi mi incoraggiano, mi trovo bene con Caicedo. Obiettivo: rimanere in prima squadra»

Raul Moro è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio.

Dal ritiro di Auronzo di Cadore, al termine della prima seduta pomeridiana, Raul Moro è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio:

«Molti tifosi mi scrivono su Instagram, mi incoraggiano e questo mi rende felice, vuol dire che sto lavorando bene. Dalla Primavera sento tante differenze a livello fisico e tattico. Dopo due anni ho fatto un ritiro e sono contentissimo di essere con questi giocatori. Maturazione nel rapporto con la squadra? Penso che stia andando meglio, a livello di formazione mi sto abituando al nuovo ruolo che il Mister Inzaghi mi chiede di ricoprire. Mi trovo meglio con Caicedo perché gioco a sinistra, ma gioco dove chiede Inzaghi. Mi trovo comunque bene con tutti. Obiettivi stagionali? Rimanere in prima squadra, è questo il mio obiettivo. Devo dimostrare ancora tanto, farmi vedere di più, non ho ancora dimostrato quello che so fare».