Raul Moro, accordo vicino per il rinnovo: la Lazio vuole blindarlo

Raul Moro si sta prendendo la scena con la Primavera. Ed è per questo che la Lazio vuole blindarlo: la trattativa

Raul Moro è senza alcun dubbio il vero gioiello della Lazio Primavera. Lo spagnolo ha infatti trascinato la squadra alla finale della Coppa Italia. A parlare per lui sono i numeri: 14 gol in 14 presenze stagionali e sei doppietta tra campionato e Coppa Italia.

BASE DI ACCORDO – Insomma, statistiche che non possono non convincere la società biancoceleste a puntarci sul serio. Ed è per questo che, come rivelato da Il Corriere dello Sport, l‘obiettivo sembrerebbe essere quello di blindarlo, con un rinnovo fino al 2025. Al momento il suo contratto scade nel 2022, ma non vanno comunque corsi rischi. La Lazio avrebbe già avviato i contatti con il suo manager e ci sarebbe già un base di accordo, con logico e meritato ritocco dell‘ingaggio.

FUTURO – Tare ha investito su di lui sei milioni e, con dopo qualche divergenza nel mese di gennaio per lo scarso impiego, la strategia è quella di portarlo definitivamente in prima squadra. Toccherà a Inzaghi, immaginando il suo rinnovo, svezzarlo definitivamente e sfruttare un giocatore che pare essere un vero e proprio gioiello.