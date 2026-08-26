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Calciomercato

Ratkov verso la cessione: trattativa avviatissima tra Lazio e Siviglia per il classe 2003

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3 ore ago

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Ratkov è in uscita! La Lazio sta portando avanti una trattativa con il Siviglia sulla base del prestito con diritto di riscatto

Il mercato della Lazio entra nella sua fase più calda prima del gong finale. Come rivelato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, la società biancoceleste ha avviato una trattativa concreta con il Siviglia per la cessione di Petar Ratkov. Le parti stanno lavorando intensamente per trovare la fumata bianca definitiva sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Per la prima volta l’attaccante ha aperto al trasferimento.

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I dettagli della trattativa per Ratkov tra Lazio e Siviglia

L’operazione impostata dalla dirigenza capitolina e dal club andaluso prevede il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante serbo. Il Siviglia si garantirebbe la possibilità di riscattare il cartellino dell’attaccante croato al termine della stagione, offrendo al classe 2003 una nuova vetrina internazionale in Liga. La Lazio punta così a sbloccare l’uscita dell’attaccante per snellire il reparto offensivo.

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La situazione di Ratkov nello scacchiere della Lazio

L’uscita del giovane centravanti rientra nei piani di restyling della rosa biancoceleste. Dopo i recenti innesti nel reparto avanzato, lo spazio per Ratkov a Roma si è ulteriormente ridotto. L’accordo con il club spagnolo rappresenterebbe la soluzione ideale per consentire al ragazzo di trovare maggiore continuità.

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