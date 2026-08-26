Futuro Artistico, l’Avellino rompe gli indugi: trattativa ben avviata con la Lazio

Futuro Artistico, l’Avellino ha rotto gli indugi e si è portata avanti nella trattativa con la Lazio nonostante la concorrenza

La corsa a Gabriele Artistico entra nella sua fase più infuocata. Come rivelato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, l’Avellino ha intenzione di rompere gli indugi proponendo un nuovo rilancio per trovare l’accordo definitivo ed essersi garantita la firma del talentuoso attaccante.

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L’Avellino accelera per Artistico

Il club irpino vuole chiudere l’operazione in tempi brevi per battere. L’interesse per Artistico è concreto e la dirigenza verdeblù sta preparando un’offerta economica superiore per convincere il giocatore a sposare il progetto tattico della squadra.

Il rifiuto di Artistico al Padova nel mercato estivo

Sullo sfondo rimane vigile il Padova, che nelle scorse settimane si era spinto fino a un’offerta da oltre 500 mila euro a stagione, ricevendo tuttavia il no da parte dell’attaccante. Anche il Verona aveva effettuato un sondaggio esplorativo prima di defilarsi, lasciando la strada aperta alle altre pretendenti.

La Sampdoria vigila sulla situazione di Artistico

Attenzione però all’inserimento dei blucerchiati. Anche la Sampdori resta alla finestra a valutare l’evoluzione della trattativa con l’Avellino, pur tenendo aperte altre piste di mercato per il proprio reparto offensivo.