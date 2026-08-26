Inter Lazio, scontro sullo sponsor: Betsson chiede l’intervento dell’Agcom

Inter Lazio, scoppia un nuovo caso riguardante lo sponsor dei biancocelesti. Betsson chiede l’intervento dell’Agcom

Attorno al mondo delle sponsorizzazioni nel calcio italiano scoppia un nuovo caso istituzionale. Come riportato da La Repubblica, l’azienda di scommesse Betsson, main sponsor dei nerazzurri, ha sollevato forti dubbi sull’accordo commerciale siglato di recente dalla società biancoceleste.

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La denuncia del manager dell’Inter Stefano Tino sullo sponsor della Lazio

Attraverso il proprio manager Stefano Tino, la piattaforma partner della squadra di Milano ha sollecitato un’indagine ufficiale alle autorità. Al centro della contestazione c’è il marchio kayunsports.news, apparso sulla divisa dei capitolini. Secondo l’esponente di Betsson, la denominazione del portale risulterebbe direttamente associata a un operatore di gioco d’azzardo online privo di regolare autorizzazione per operare sul territorio italiano.

La replica della Lazio sul nuovo sponsor per la maglia

Da Formello la risposta non si è fatta attendere. I dirigenti guidati dal presidente Claudio Lotito hanno ribadito la totale regolarità dell’operazione commerciale. La società romanesca ha precisato di aver stipulato il contratto soltanto dopo aver richiesto e ottenuto un parere preventivo positivo da parte dell’Agcom, proprio per scongiurare eventuali sanzioni o polemiche simili a quelle vissute in passato con il marchio Polymarket.

La posizione ufficiale della Lazio sulla regolarità dello sponsor

Il club laziale chiarisce che kayunsports.news opera esclusivamente come testata d’informazione sportiva, smentendo qualsiasi legame diretto con la piattaforma di scommesse asiatica non autorizzata che possiede un dominio web differente. Forte del via libera ricevuto dall’autorità garante, il brand ha peraltro già fatto il suo debutto ufficiale sulla maglia della squadra durante la sfida di campionato giocata contro il Bologna.