Pinamonti Lazio, ci siamo! Tra oggi e domani le visite mediche per l’attaccante

Pinamonti Lazio, ci siamo finalmente: tra oggi e domani l’attaccante si sottoporrà alle visite mediche di rito

Nel pugilato come nel calcio, la stazza fa la differenza. Dopo stagioni caratterizzate da esperimenti tattici e troppi “falsi nove”, la Lazio ha scelto di cambiare passo regalando al proprio reparto avanzato un centravanti di ruolo ben strutturato. Il presidente Claudio Lotito ha chiuso l’operazione con il Sassuolo per portare nella Capitale Andrea Pinamonti, un vero e proprio “supermedio” dell’area di rigore pronto al definitivo salto di qualità.

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Accordo Lazio-Sassuolo: le cifre e la formula per Pinamonti

La trattativa si è conclusa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo dal valore complessivo di 12 milioni di euro, strutturato con una quota fissa da 3 milioni affiancata da diversi bonus. Un’operazione finanziaria studiata per rispettare i vincoli di bilancio ed eludere il saldo zero, superando le complessità burocratiche emerse già in passato durante i contatti per Davide Frattesi.

Visite mediche per Pinamonti e contratto quinquennale con la Lazio

Come riferito da Il Corriere dello Sport, il classe ’99 svolgerà tra oggi e domani le visite mediche di rito prima di posare con la nuova maglia. Ad attenderlo a Formello c’è un accordo a lungo termine: l’attaccante si legherà al club biancoceleste fino al 2031.

Risolto l’enigma attacco: Pinamonti riferimento tattico per la Lazio

Con il suo arrivo, la squadra ritrova quella presenza fisica finora mancata al centro dell’attacco. Per Andrea Pinamonti si tratta dell’occasione d’oro per affermarsi ad alti livelli e trascinare la Lazio a suon di gol.