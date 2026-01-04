Raspadori Lazio, i biancocelesti ancora in piena corsa per il giocatore dell’Atletico Madrid. Lotito pronto a giocarsi questa carta

Raspadori Lazio, il bomber piace ai biancocelesti che sono pronti a ‘sacrificare’ Guendouzi pur di anticipare la Roma nella corsa all’ex Napoli

Il mercato della Lazio si è aperto con il botto, e non solo per una suggestiva coincidenza con i fuochi d’artificio di Capodanno. La cessione di Valentín Castellanos al West Ham, anticipata nelle scorse settimane, ha rappresentato la prima mossa concreta del club biancoceleste nel 2026. Un’operazione che ha immediatamente imposto alla dirigenza di Formello la necessità di individuare un sostituto all’altezza, capace di integrarsi nel sistema di gioco di Maurizio Sarri.

In cima alla lista dei desideri c’è un nome che mette d’accordo tutti: Raspadori Lazio è un binomio che prende sempre più corpo. Giacomo Raspadori, attualmente all’Atletico Madrid, potrebbe lasciare la Spagna già nel mercato di gennaio. Il suo profilo piace per duttilità, intelligenza tattica e capacità di muoversi tra le linee, caratteristiche ideali per il gioco sarriano. Tuttavia, la concorrenza è forte: anche la Roma di Gasperini si è mossa con decisione, arrivando prima nella trattativa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Secondo quanto filtra, l’accordo tra Atletico Madrid e Roma sarebbe già stato impostato su un prestito con diritto di riscatto condizionato. A frenare l’operazione, però, è la volontà dello stesso Raspadori, che chiede garanzie precise sul riscatto a fine stagione. Ed è proprio qui che la Lazio spera di inserirsi.

L’asso nella manica dei biancocelesti potrebbe chiamarsi Matteo Guendouzi. Diego Simeone apprezza molto il centrocampista francese e l’Atletico Madrid avrebbe manifestato un interesse concreto. La Lazio valuta Guendouzi circa 30 milioni di euro, cifra che potrebbe diventare una leva strategica per rimettere in discussione l’affare Raspadori, provando a superare la Roma nel duello di mercato.

Nel frattempo, i giallorossi non restano a guardare. Massara sta studiando delle alternative nel caso in cui l’Atletico decidesse di non rispettare gli accordi preliminari. Uno dei nomi seguiti è quello di Giovane, attaccante del Verona valutato 20 milioni, con la possibile inclusione di Tommaso Baldanzi come contropartita tecnica. Una soluzione più sostenibile anche a livello di ingaggio rispetto ai 3,8 milioni percepiti da Raspadori, cifra elevata sia per la Roma sia per la Lazio.

Va però sottolineato come l’operazione Guendouzi-Atletico possa anche prescindere da Raspadori. La Lazio, infatti, non esclude di cedere il francese indipendentemente dall’esito della trattativa per l’attaccante, considerato che la destinazione spagnola sarebbe gradita al giocatore più di Fenerbahce o Sunderland. Ma il sogno resta uno: trasformare Raspadori da suggestione di mercato a realtà.