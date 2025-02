Ranocchia e il retroscena sulla Lazio: «É sempre stato il sogno di mio nonno vedermi giocare lì»

Lazio, le parole di Andrea Ranocchia che rivela un retroscena sui biancocelesti: «Era il sogno di mio nonno che andassi a giocare lì»

Andrea Ranocchia, in una intervista a Chiamarsi Bomber, ha rivelato un retroscena sulla Lazio, in particolare del sogno di suo nonno, grande tifoso biancoceleste, di vederlo giocare per la squadra del suo cuore. Di seguito le parole dell’ex Inter.

PAROLE – «Mio nonno sognava di vedermi giocare nella Lazio, sempre, succedeva a ogni sessione di mercato»