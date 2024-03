Ranking Uefa, la posizione dell’Italia aggiornata: i dettagli dopo gli ottavi di Champions

Primi quattro ottavi di Champions League in archivio. Nel mezzo anche il pareggio dell’Atalanta sul campo dello Sporting Lisbona in Europa League. Si smuove la classifica del ranking UEFA ma non cambiano le posizioni. Italia attualmente in testa alla classifica in attesa delle altre sfide. Di seguito la classifica completa.

1 ITALIA 15.714

2 GERMANIA 15.071

3 INGHILTERRA 14.250

4 FRANCIA 13.750

5 SPAGNA 13.437

6 REPUBBLICA CECA 12.750

7 BELGIO 12.400

8 TURCHIA 11.000