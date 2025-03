Ranking Uefa, la posizione aggiornata della Lazio

Ranking Uefa, alla luce delle sfide europee e della vittoria di giovedì scorso a Plzen ecco come cambia la classifica della Lazio

Archiviata la partita con l’Udinese, per la Lazio di Baroni non c’è un attimo di respiro visto che domani sera i biancocelesti saranno nuovamente in campo per la gara con il Plzen. E proprio la gara d’andata con la formazione ceca vinta in extremis, fa sorridere la Lazio

Alla luce delle sfide europee di ieri e della vittoria delle aquile in Repubblica Ceca ma anche l’andamento generale delle squadre, la Uefa ha aggiornato la classifica. La squadra di Baroni in attesa della gara di domani è attualmente al 22°posto.

A comandare tutti è il Real Madrid, seguito da Manchester City e anche dalla Roma, mentre a completare la top 10 ci sono Inter, Borussia Dortmund, Chelsea e Barcellona. L’Atalanta è 16°, il Bologna 92°, il Milan 19° e invece la Juventus 21° precedendo proprio la Lazio