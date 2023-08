Ranking Uefa, la classifica aggiornata: la posizione della Lazio

Ranking Uefa, la Uefa ha aggiornato la classifica delle squadre: ecco la posizione attuale della Lazio di Sarri

Alla luce della stagione europea conclusa, la Uefa ha aggiornato la classifica relativa al ranking e i rispettivi punti nella classifica in questione. Tra le italiane spunta come da previsione l’Inter la quale grazie alla finale di Champions persa contro il Manchester City, si classifica ottava. Per quanto riguarda invece la Lazio, la formazione di Sarri attualmente è al 42° posto con 36.000 punti.

1° Manchester City 120.000

2° Bayern Monaco 116.000

3° Real Madrid 102.000

4° Chelsea 96.000

5° Liverpool 94.000

6° PSG 93.000

7° Manchester United 85.000

8° Inter 81.000

9° Roma 80.000

10° Juventus 80.000

18° Napoli 63.000

25° Atalanta 53.000

33° Milan 43.000

42° Lazio 36.000

72° Fiorentina 20.000

99° Torino 14.000