Ranking UEFA, i risultati delle italiane fanno sorridere: cosa è cambiato. La quinta squadra in Champions è sempre più vicina

I risultati di ieri delle italiane in Conference League ed Europa League permettono all’Italia di consolidare il primo posto nel ranking UEFA. A questo punto la quinta squadra in Champions League per la prossima stagione è sempre più vicina. Di seguito la classifica completa:

1. Italia 18.857 punti (4 squadre su 7)

2. Germania 16.785 (3 squadre su 7)

3. Inghilterra 16.500 (5 squadre su 8)

4. Spagna 15.062 (3 squadre su 8)

5. Francia 14.750 (3 squadre su 6)

6. Belgio 13.600 (1 squadra su 5)

7. Repubblica Ceca 13.500 (1 squadra su 4)

8. Turchia 11.500 (1 squadra su 4)

9. Portogallo 11.000 (1 squadra su 6)

10. Olanda 10.000 (0 squadre su 5)