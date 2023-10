Ranking Uefa, cambia la classifica: ecco la posizione della Lazio

È stata aggiornata la classifica del Ranking UEFA per club, a sorpresa ecco la posizione della Lazio di Sarri

Cambi ancora lo speciale Ranking UEFA per club. Conclusa la tre giorni di coppe ecco dunque la classifica aggiornata che determinerà alla fine della stagione calcistica a complicare le fasce di sorteggio. Solo un’italiana in top-10 (qui sotto riportata): l’Inter di Simone Inzaghi. Posizione numero 38 per Lazio targata Maurizio Sarri con un punteggio pari a 43.000.

Manchester City 128.000

Bayern 124.000

Real Madrid 110.000

Paris Saint-Germain 99.000

Liverpool 98.000

Chelsea 96.000

Manchester United 89.000

Inter 88.000

Lipsia 85.000

Siviglia 84.000

Lazio (38°) 43.000