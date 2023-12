Ranking per Nazioni, l’ Italia supera Germania e Inghilterra: la classifica aggiornata. I dettagli

L’Italia è in testa al ranking delle nazioni in questa stagione. I 14,000 punti proiettano il nostro paese in vetta davanti a Germania seconda a 13,642 e l’Inghilterra terza a 13,625: per cui il nostro margine rispetto alla terza è di appena 0,375 punti. L’Italia è anche l’unica a poter contare su sette club divisi tra Champions (3 tra cui la Lazio), Europa (3) e Conference League (1).

Ma, come sottolinea Il Messaggero, tutto dipenderà dai risultati delle italiane che devono necessariamente andare più avanti possibili nelle competizioni europee anche perché, se davvero i posti per la prossima Champions League diventassero cinque, cambierebbero le prospettive di tutti i club.