Ranieri sul derby: «Il gol che abbiamo subito mi ha fatto arrabbiare moltissimo ed ecco perchè»

Ranieri, il tecnico giallorosso ritorna a parlare del derby di domenica scorsa rilasciando in conferenza stampa alcune sue considerazioni

In occasione della conferenza stampa della vigilia della partita con il Verona, ha parlato Ranieri il quale sul derby con la Lazio di domenica scorsa ha rilasciato queste sue considerazioni in particolare sul gol subito

PAROLE – Se sono rimasto deluso da come ha subito il gol contro la Lazio? Deluso e molto arrabbiato. Dobbiamo lavorare di più. A volte ci manca la scaltrezza, la furbizia, l’essere determinati a non far entrare l’avversario nell’area di rigore. Tutta questione di carattere e allenamento. Ma alcuni momenti pensiamo di andare a prendere la palla da soli. No. Per cui dobbiamo ricompattare. Sono 9-10, i gol presi da calci d’angolo e punizione. Una squadra così non deve permettere tutto ciò

Come giudico la partita contro la Lazio? Le colpe non ci sono. Dovbyk si dovrebbe far vedere di più. La squadra dovrebbe servirlo quando lui si muove. La colpa è 50 e 50. Oltre al gol lui deve lottare, pressare, far vedere. Ci sta lavorando. Ancora io non è soddisfatto e neanche io lo sono. Mi deve dare di più