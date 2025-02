Ranieri: «Europa? Giochiamo partita per partita. Ecco le condizioni di Dybala»

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Parma

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Parma-Roma, Claudio Ranieri ha parlato così delle condizioni di Dybala e della qualificazione alle coppe europee in vista della prossima stagione:

PAROLE – «Dybala è recuperato. Europa? Giochiamo di partita in partita, non si può dire andiamo di qua o andiamo di là. Voglio far ruotare i ragazzi perché vuol dire che stiamo andando avanti in Europa, andiamo avanti giorno dopo giorno e vedremo alla fine».