Rambaudi: «La prestazione di ieri con il Torino è stata buona e in vista della partita con l'Atalanta la squadra...»

Alla luce del pari di ieri sera della Lazio contro il Torino, e anche in prossimità della gara in trasferta contro l’Atalanta, ha parlato Rambaudi. L’ex biancoceleste ai microfoni di Radiosei ha rilasciato a riguardo queste sue considerazioni

PAROLE – Partita seria della Lazio. Ieri 16 tiri contro 7 per i biancocelesti, 6 tiri in porta contro 2. Ha giocato con qualità, con l’atteggiamento giusto e non avevi Castellanos, Tavares e Gila. Nell’episodio del gol del pari potevi fare meglio sicuramente; prima Guendouzi e poi Marusic non hanno letto bene la giocata del Torino. I biancocelesti hanno avuto le occasioni per chiudere la partita, ma davanti senza Taty siamo troppo leggeri

PRESTAZIONE – Guardo la prestazione e sono fiducioso: dopo la sosta, dopo il ko di Bologna, con tre assenze importanti e contro il Torino che può mettere in difficoltà chiunque sicuramente non era facile. La prestazione è stata buona, seria e sulla base di questo a Bergamo ci si può andare con fiducia