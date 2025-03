Rambaudi: «Pellegrini? Va reinserito nel gruppo»

Le parole di Roberto Rambaudi sulla Lazio di Baroni e sul posto in Champions. Ecco cosa ha detto

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato della situazione in casa Lazio toccando diversi temi.

SU PELLEGRINI– «Va reinserito se è entrato nel gruppo in modo rispettoso, allenandosi bene e facendo ciò che chiedono tecnico e compagni e se è ok mentalmente. Se ci sono le premesse giuste è chiaro che può tornare in gruppo. Tuttavia si deve anche lavorare sui 90′ di Nuno Tavares »

PAROLE– «Otterrà il posto in Champions chi continuerà a proporre il suo calcio con maggiore continuità e migliorandosi. In più chi avrà a disposizione i giocatori migliori. La Lazio può scombinare i piani delle prime quattro attuali, per il gioco e la personalità che sta dimostrando. Credo che proprio per gioco e qualità la Lazio meriti più di altre un posto utile per la prossima Champions. Poi è anche vero che nel finale della stagione subentrano altri fattori. La Lazio se la gioca fino a fine campionato per il quarto posto »