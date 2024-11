Rambaudi: «Questa Lazio è un esempio da seguire. Gigot e Romagnoli? Ecco cosa ne penso»

Roberto Rambaudi, ex calciatore biancoceleste, ha parlato così del momento della Lazio di Baroni e di alcuni giocatori

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato così del momento della Lazio di Baroni:

PAROLE – «Questa Lazio è uno spot per tutti quelli che dicono che giocare in Europa è un limite e creano così alibi. Giocando queste competizioni si creano personalità, mentalità, gruppo. Abbiamo vinto contro un avversario forte, queste gare ti fanno crescere. Gigot e Romagnoli? Ieri il francese ha confermato di essere un leader di campo; l’altro leader ovviamente è Romagnoli, che sta facendo bene dall’inizio, non soltanto ora perché è andato in gol. Gigot è un altro acquisto azzeccato. Baroni ha cambiato la mentalità di questa squadra; in più ha formato un gruppo omogeneo, compatto.

Dalle prime uscite si vede subito com’è impostata una squadra e la Lazio sta crescendo. Ora testa a Monza, dove ci sarà una partita difficile. Marusic per me è il titolare, è il calciatore più europeo che abbiamo lì dietro. E’ una garanzia, dà sicurezza anche ai compagni di reparto e toglie certezze agli avversari. Chi mettere in lista tra Akpa e Basic? Io punterei su Basic; giocando come fa la Lazio, per me lui è l’ideale per fare il quarto di centrocampo; ha fisicità, è cresciuto con quel tipo di calcio. Ci lavorerei».