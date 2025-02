Rambaudi: «Bisogna essere soddisfatti per la partita fatta. Pedro? Le cose non vengono per caso, è un campione»

Le parole di Rambaudi sulla vittoria della Lazio contro il Monza. Ecco cosa ha detto

Roberto Rambaudi ha espresso il proprio pensiero ai microfoni di Radiosei. L’ex calciatore ha analizzato in questo modo la gara dei biancocelesti.

PAROLE– «Bisogna essere soddisfatti per la partita fatta, poi l’avversario può sempre essere insidioso. Conta affrontare le gare nella maniera corretta, con applicazione, e questo è stato fatto. È giusto che ci sia entusiasmo, anche perché dà quel qualcosa in più. Ora testa a sabato, quando ci sarà una partita difficilissima contro la più forte del campionato. Pedro? Le cose non vengono per caso, è un campione. Sta dimostrando che se gli dai fiducia ed entusiasmo lui se lo prende e lo mette a disposizione degli altri. A me son piaciuti tutti, in particolare Guendouzi. Ha fatto una partita tattica straordinaria. Semplifica tutto. E la coppia con Rovella è fantastica. Castellanos è questo, se fa 12-15 gol fa un campionato eccezionale sotto il profilo realizzativo »