Rambaudi: «Lazio? C’è da vedere come è stato assorbito l’inciampo di lunedì. È un esame davvero importante»

Le parole di Rambaudi sulla sfida odierna tra Lazio e Lecce. Ecco le sue sensazioni sul match

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Rambaudi ha fatto il punto della situazione sulla sfida di questa sera tra Lazio e Lecce. Ecco le sue parole:

PAROLE– «Dipenderà molto da come si entrerà in campo mentalmente stasera. C’è da vedere come è stato assorbito l’inciampo di lunedì. È un esame davvero importante. Una vittoria varrebbe doppio, sotto tutti i punti di vista. È forse la gara più importante dell’anno. Castellanos non ha bisogno di essere ricaricato. E’ sempre carico. E’ funzionale alla squadra. Ha fame e voglia e le trasferisce alla squadra. Si percepisce la sua presenza lì davanti. È forte, tiene il peso dell’attacco da solo. In questa Lazio è importante perché è un giocatore umile e quando non c’è si avverte la sua assenza »