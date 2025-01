Rambaudi: «Possibile cessione di Isaksen? Non lo lascerei partire per questo motivo. E su Casadei...»

Le parole di Rambaudi sulla possibile cessione di Isaksen e sul calciomercato in entrata della Lazio

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, tra il calciomercato e i nomi in pole in casa Lazio, l’ex Roberto Rambaudi ha parlato della situazione in casa biancoceleste

PAROLE– «Casadei è bravo, ha i colpi del giocatore vero; abbina a questo una buona fisicità, gamba.Deve esprimere il suo talento. Può fare la mezzala, magari anche uno dei due centrali. Ha grandi margini di miglioramento. Tra i tre nomi usciti è quello che credo abbia maggiore qualità. Possibile cessione di Isaksen? Non lo lascerei partire, se non per prendere un calciatore che dà maggiori garanzie. Ngonge? E’ un giocatore dalla metà campo in su, si dimentica di fare l’equilibratore »