Rambaudi: «Lazio, ho visto giocatori stufi di giocare in un certo modo»

Rambaudi: «Lazio, ho visto i giocatori che si son stufati di giocare in un certo modo» Le parole dell’ex biancoceleste

Intervistato da Notizie.com, l’ex Lazio, Roberto Rambaudi, ha fatto il punto sulla situazione dei biancocelesti.

«La Lazio mi è piaciuta solo per qualche partita anche l'anno scorso, quando è stata la squadra che ha tirato di meno in porta tra le prime in classifica. I risultati arriveranno fino a quando gli esterni avranno un certo rendimento, Luis Alberto inventerà e Immobile la metterà dentro alla prima chance. Altrimenti si va in difficoltà. Poi ho visto i calciatori della Lazio, il loro linguaggio del corpo. Credo che si siano stufati di un certo modo di giocare, che non tende a valorizzare il talento.